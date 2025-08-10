الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سالم المزروعي: اليوم الأخير يرسم لوحة متميزة في مهرجان العين للهجن

سالم المزروعي: اليوم الأخير يرسم لوحة متميزة في مهرجان العين للهجن
10 أغسطس 2025 16:39

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
التنافس المثير بين «الوارية» و«غصب»


يرى سالم عبيد المزروعي محلل سباقات الهجن، أن ختام منافسات سن الحول والزمول بمهرجان العين لسباقات الهجن، رسمت في الأشواط الأخيرة لوحة متميزة جمعت بين القوة والندية والحماس، لتختتم التمهيدي الثاني بأسلوب يليق بمكانة المهرجان.
قال سالم المزروعي: «الأداء الفني كان بارزاً، حيث أظهرت المطايا جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع مسافة 4 كلم بكفاءة، مع انطلاقة قوية وانضباط في توزيع الجهد حتى خط النهاية، وشهد الشوط الأول بروز «الوارية» وسجلت أفضل توقيت لليوم بزمن 6:18:43 دقيقة، في عرض متكامل جمع بين سرعة الانطلاقة وثبات الإيقاع في كل مراحل السباق.
وأضاف: «التكتيك تنوّع بين السيطرة المبكرة على المقدمة والمناورة في الأمتار الأخيرة، مما أضفى إثارة خاصة على مجريات السباقات، وجعل الفوارق الزمنية بين المراكز ضئيلة، وهو ما يعكس تقارب المستويات وشدة التنافس».
وقال:«الأجواء في الميدان احتفالية، الحضور الجماهيري تفاعل مع كل شوط، والتشجيع رافق المطايا حتى خط النهاية، فيما جاء التنظيم على أعلى مستوى من حيث دقة الانطلاقات وانسيابية سير الأشواط».
وأضاف: «بعيداً عن الشوط الأول الذي جاء رائعاً بين «الوارية» و«غصب»، فإن بقية الأشواط، شهدت مستويات متقاربة وفوارق زمنية ضئيلة بين أصحاب المراكز الأولى، مما عكس شدة التنافس والجاهزية العالية للمطايا، وتنوعت الخطط بين السيطرة على المقدمة منذ البداية، وبين الانطلاق من المراتب المتوسطة وخطف النتيجة في الأمتار الأخيرة، وهو ما أضفى طابع الحماس على كل شوط».
وقال سالم المزروعي: «تميّزت بعض المطايا بالقوة في الأداء خلال الكيلومتر الأخير، فيما برزت أخرى بالثبات والمحافظة على الإيقاع، لتكون المحصلة النهائية يوماً مليئاً بالإثارة والندية، ختم به مهرجان العين بصورة تليق بمكانته».

الإمارات
العين
الهجن
مهرجان العين للهجن
