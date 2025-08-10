إيزاك يدفع نيوكاسل لضم مهاجم تشيلسي!

لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إخباري أن نادي نيوكاسل ينتظر حسم مستقبل نجمه السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، قبل اتخاذ قرار بشأن ضم السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأن إيزاك لا يتدرب حالياً مع فريق المدرب إيدي هاو بعد رفض عرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني (9. 147 مليون دولار) من ليفربول، ومن غير المتوقع مشاركته في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل ضد أستون فيلا.

وأخفقت إدارة نيوكاسل في التعاقد مع المهاجم بنيامين سيسكو، الذي انضم لمانشستر يونايتد، من فريق لايبزج الألماني، ولكن بعد أن أبلغ تشيلسي جاكسون باستعداده لبيعه، فقد فتح ذلك الباب أمام حل محتمل للأزمة.

وعانى جاكسون «24 عاماً»، الذي سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، من الصيام التهديفي في النصف الأخير من الموسم المنصرم، حيث أحرز هدفا فقط بالمسابقة، ما بين شهري بين ديسمبر ومايو، حيث تدرب بمفرده، وتم استبعاده من قائمة الفريق التي فازت 2- صفر على باير ليفركوزن الألماني ودياً. وتراجع ترتيب جاكسون في خيارات تشيلسي الهجومية للموسم المقبل، بعد التعاقد مع ليام ديلاب وجواو بيدرو لاعبي إيبسويتش تاون وبرايتون على الترتيب، حيث يشعر بأن مستقبله مع النادي أصبح غامضاً.

واتسمت علاقة جاكسون بالجماهير بالتعقيد منذ انضمامه من فياريال الإسباني عام 2023، حيث كان هناك تقدير عام لاستعداده، ولاحت في الأفق لحظات من التميز بين الحين والآخر، قبل أن يعاني من تذبذب في الأداء وتقلبات في المزاج أثارت تساؤلات.

كما ذكرت وكالة (بي أيه ميديا) أن ناديه السابق لايبزج يرغب في ضم كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، في صفقة تبادلية بين الناديين، حيث يسعى الفريق الأزرق لضم الهولندي تشافي سيمونز، لاعب وسط الفريق الألماني.

وأجرى تشيلسي مفاوضات مع سيمونز هذا الصيف دون التوصل لاتفاق، لكن رغبة لايبزج في استعادة نكونكو، الذي عانى من إصابة شديدة بملعب (ستامفورد بريدج) ولم يسجل سوى ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تضع أسس الصفقة.

وصرح الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن النادي يسعى جاهدا للتعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع بعد خضوع ليفي كولويل لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وتتراوح فترة التعافي المعتادة لإصابة الرباط الصليبي الأمامي بين ستة وتسعة أشهر، مما يعني أن الدولي الإنجليزي سيغيب على الأرجح عن معظم الموسم.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع قلب الدفاع جوريل هاتو «19 عاماً»، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لكنه يبحث عن بديل أكثر خبرة لكولويل.