أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

السودان فوق المصالح

السودان فوق المصالح
11 أغسطس 2025 00:15

تصاعد الادعاءات الزائفة من قِبل ما تسمى بـ «سلطة بورتسودان»، أحد أطراف الحرب الأهلية في السودان، حملة ممنهجة لتقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، وجزء من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية، وإلقاء اللوم على الآخرين، بهدف إطالة أمد الحرب، وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد الشقيق، قدمت الإمارات الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة كافة، وأكدت مراراً وتكراراً التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون، وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.
التزام الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في السودان، يظهر جلياً في مواقف الدولة الداعمة لجهود الوساطة الإنسانية والسياسية، وتسهيل إيصال المساعدات إلى مختلف الولايات والمدن السودانية، والعمل مع الشركاء لتعزيز الحوار، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

السودان
الإمارات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإغاثية
بورتسودان
أزمة السودان
وقف إطلاق النار
