الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«استقالة إساءة» لرئيس نادي كوينز بارك!

11 أغسطس 2025 21:45

 

جلاسكو (د ب أ)

تقدم جرايم شيلدز باستقالته من رئاسة نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الأولى الأسكتلندي، بعد تعرضه إلى «إساءات شخصية عبر الإنترنت».
وانزلق كوينز إلى صراع الهبوط في الموسم الماضي، وفشل في الفوز في أول مباراتين له في دوري الدرجة الأولى، حيث خسر 1- 3 على أرضه أمام أربروث الصاعد حديثاً.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فقد استقال شيلدز، من منصب رئيس التالي الذي تولاه في يناير 2024، وقال شيلدز للموقع الرسمي لكوينز بارك اتخذت هذا القرار بعد مداولات مطولة، لا سيما بعد تزايد مستوى الإساءة الشخصية عبر الإنترنت تجاهي وتجاه الآخرين المرتبطين بالنادي في الأشهر الأخيرة».

اسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
كوينز بارك
