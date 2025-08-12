الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دوارتي مدرباً جديداً لمنتخب غينيا

دوارتي مدرباً جديداً لمنتخب غينيا
12 أغسطس 2025 10:01

كوناكري (رويترز)
أعلن اتحاد الكرة في غينيا تعيين المدرب البرتغالي كثير الترحال باولو دوارتي مدرباً جديداً للمنتخب الغيني، قبل أقل من شهر من الجولة التالية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
وسبق لدوارتي (56 عاماً) تدريب بوركينا فاسو مرتين، كما تولى مسؤولية الجابون وتوجو، كما درب أندية في البرتغال وفرنسا وتونس وأنجولا والسعودية.
ولم يكشف الاتحاد الغيني للعبة عن تفاصيل العقد عندما أعلن ذلك أمس، لكنه قال إنه سيتطلع إلى دوارتي «لإعادة هيكلة منتخبهم الوطني».
وتتأخر غينيا عن الجزائر المتصدرة بثماني نقاط في مجموعتها في تصفيات كأس العالم مع تبقي أربع مباريات، وهو ما يترك لها فرصة ضئيلة للغاية في التأهل للنهائيات.
ويلعب المنتخب الغيني خارج أرضه أمام الصومال في الخامس من سبتمبر المقبل، ثم أمام الجزائر على أرضه في الثامن من سبتمبر في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات، رغم أن حظر اللعب في استادها يفرض على غينيا نقل مباراتها على أرضها إلى الدار البيضاء في المغرب.

