تعرف على توقعات «أوبتا» لبطل «الليجا».. برشلونة أم ريال مدريد؟

تعرف على توقعات «أوبتا» لبطل «الليجا».. برشلونة أم ريال مدريد؟
12 أغسطس 2025 23:08

 مدريد (د ب أ) 

يتصدر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم التوقعات بشأن هوية الفائز بلقب الموسم الجديد 2025-2026، قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة.
ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن شبكة أوبتا للإحصاءات الرياضية توقعت فوز برشلونة باللقب للموسم الثاني على التوالي بنسبة 5. 46%.
وأضافت أن غريمه ريال مدريد لديه فرصة في الفوز باللقب بنسبة 1. 32% مقابل 7. 28% لإنهاء البطولة في المركز الثاني، بينما توقعت شبكة أوبتا فوز أتلتيكو مدريد باللقب بنسبة 7. 11%.
وأشارت إلى أن الصراع على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا كان مثيراً للغاية حتى الأمتار الأخيرة من المواسم الماضية، وكان أتلتيك بلباو آخر من حسمه خلفا لجيرونا الذي احتله في موسم 2023 - 2024.
وتوقعت شبكة أوبتا أن يكون فريق فياريال رابع الترتيب في الموسم الجديد بنسبة 8. 13%، خلفه بمسافة قليلة بلباو بنسبة 2. 13%.
أما بالنسبة للمراكز الخمسة الأولى، فلم يطرأ تغيير واحد فقط مقارنة بالموسم الماضي، حيث تراجع أتلتيك بلباو مركزاً واحداً، بينما تقدم فياريال خطوة واحدة للأمام.
وتشمل التوقعات أيضا احتلال فريق ريال بيتيس بقيادة مدربه مانويل بيليجريني المركز السادس، وهو ما سيضمن له المشاركة في البطولات الأوروبية لموسم سادس على التوالي. أما فريق إشبيلية، فلديه فرصة ضئيلة للغاية بنسبة 9. 0% للتتويج بلقب الدوري، بينما تبقى أفضل فرصه في إنهاء الموسم في أحد المراكز الخامس أو السادس أو السابع، يليه أوساسونا وسيلتا فيجو، واللذان من المتوقع أن يتنافسا على البطاقات الأوروبية حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة.
وتوقعت أوبتا أيضاً أن يهبط الثلاثي الصاعد حديثا، ليفانتي وإلتشي وأوفيدو مجدداً لدوري الدرجة الثانية، وأشارت أيضاً إلى أن إشبيلية سيتواجد في منطقة الهبوط، ما يعني أن مدرب الفريق ماتياس ألميدا سيكون في مهمة صعبة لإنقاذ الفريق. ولفتت إلى أن فريق خيتافي بقيادة مدربه خوسيه بوردالاس سينهي الموسم على حافة منطقة الأندية المهددة بالهبوط.
وارتكزت شبكة أوبتا في هذه التوقعات على نموذج محاكاة لنتائج الفرق في كل مباراة، بناء على تصنيف الفرق تاريخياً، وتكرار نموذج المحاكاة 10 آلاف مرة، لتحديد التوقعات الخاصة بكل فريق.

 

