ثروتنا الحقيقية

13 أغسطس 2025 00:15

تمكين شباب الوطن وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية، أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز نهضة الإمارات واستدامة ازدهارها. فهم أصحاب القوة الدافعة للتقدم، ودورهم فاعل وحاضر ومحوري في كل ميادين العمل الوطني، وإنجازاتهم وطموحاتهم محل تقدير القيادة الرشيدة، ومن أجلهم تسخر الدولة كل إمكانياتها، لتبني لهم أفضل بيئة، تسهم في إطلاق العنان لمواهبهم بالعلم والمعرفة والعمل الدؤوب. 
تستثمر الإمارات أفضل مواردها لدعم شبابها وصقل مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم، وفتح الأبواب أمامهم في مختلف القطاعات، لأنهم ثروتها الحقيقية وطاقتها الاستراتيجية الخلاقة، ورهانها الأصيل في الماضي والحاضر والمستقبل، منذ انطلاق مسيرة الاتحاد. وفي اليوم الدولي للشباب، تحتفي الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بأبنائها المخلصين، أصحاب العطاء والإنجازات الحضارية في كل مجال، باعتبارها نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين الشباب، بإشراكهم في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا السياق، تواصل الدولة طرح المزيد من التشريعات والمبادرات والبرامج، لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب، وتعزيز حضورهم في مراكز صنع القرار عبر المؤسسات كافة.

محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة
اليوم العالمي للشباب
