الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نهج إماراتي

نهج إماراتي
14 أغسطس 2025 00:15

مد يد العون للأصدقاء في مختلف دول العالم، نهج إماراتي راسخ؛ انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة بينها وتلك الدول.
وفي إطار حرص الدولة على مساعدة المجتمعات الشقيقة والصديقة، سواء كانت إنسانية أو إغاثية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده في إطفاء الحرائق بجمهورية ألبانيا، وهي جهود أشاد بها عدد من المسؤولين الألبان المشاركين في العملية، مثمنين دور الإمارات، ومؤكدين أن سرعة استجابتها تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وفي واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق، حرصت كوادرنا الوطنية، المدعومة بمعدات متطورة وحديثة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، رغم التحديات والظروف المناخية. وباحترافية عالية، نفّذ الفريق حتى الآن طلعات جوية متعددة للأماكن المتأثرة بالحرائق في مناطق قرامش والمجاورة لها، بالإضافة إلى مناطق الحرائق الأخرى، مقدماً للعالم نموذجاً مشرفاً في العطاء والأخوة الإنسانية، والتعامل بمهارة عالية.

أخبار ذات صلة
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة
الإمارات
الأخوة الإنسانية
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ألبانيا
الحرائق
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©