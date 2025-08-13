مد يد العون للأصدقاء في مختلف دول العالم، نهج إماراتي راسخ؛ انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة بينها وتلك الدول.

وفي إطار حرص الدولة على مساعدة المجتمعات الشقيقة والصديقة، سواء كانت إنسانية أو إغاثية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده في إطفاء الحرائق بجمهورية ألبانيا، وهي جهود أشاد بها عدد من المسؤولين الألبان المشاركين في العملية، مثمنين دور الإمارات، ومؤكدين أن سرعة استجابتها تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وفي واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق، حرصت كوادرنا الوطنية، المدعومة بمعدات متطورة وحديثة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، رغم التحديات والظروف المناخية. وباحترافية عالية، نفّذ الفريق حتى الآن طلعات جوية متعددة للأماكن المتأثرة بالحرائق في مناطق قرامش والمجاورة لها، بالإضافة إلى مناطق الحرائق الأخرى، مقدماً للعالم نموذجاً مشرفاً في العطاء والأخوة الإنسانية، والتعامل بمهارة عالية.