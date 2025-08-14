الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين

أرشيفية
14 أغسطس 2025 08:34

اجتاحت العاصفة المدارية بودول جنوب الصين اليوم الخميس مما أدى إلى هطول أمطار تجاوزت 70 ملليمتراً في الساعة على أجزاء من أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي وتسببت في تعطل المستشفيات والمحاكم في هونج كونج.

وأصدر المركز المالي الآسيوي أعلى مستوى للتحذير من الطقس وهو "الأسود".
وأعلنت السلطات الطبية أن العيادات الخارجية في جميع أنحاء هونج كونج ستغلق أبوابها حتى يرفع مستوى التحذير "الأسود"، مع بقاء خدمات الحوادث والطوارئ مفتوحة.
وقالت هيئة البريد إنها ستعلق عملياتها أيضاً بسبب هطول الأمطار.

وتراجع بودول من إعصار إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة في تايوان الصينية أمس الأربعاء، حيث تسببت رياح تصل سرعتها إلى 191 كيلومتراً في الساعة في فقدان شخص وإصابة 143 آخرين.

وتواجه الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهديدات متزايدة من الطقس المتطرف الذي يربطه خبراء الأرصاد الجوية بتغير المناخ. 

المصدر: وكالات
الفيضانات
الصين
