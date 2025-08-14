«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)



قطع فريق الإمارات لكرة القدم خطوة جديدة في تحضيراته لخوض دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد26، بعدما حقق فوزاً ودياً مهماً على شبيبة القبائل الجزائري 2-1، ضمن المعسكر الخارجي في مدينة بورصة التركية، بقيادة المدرب المواطن بدر طبيب.

وظهر «الصقور» بأداء قوي وانسجام لافت، في مواجهة أحد أبرز فرق الدوري الجزائري وأكثرها تتويجاً، ما يعكس الجدية الكبيرة في برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وأكد عبد الله العاجل، مشرف الفريق، أن التجربة الودية أمام منافس بحجم شبيبة القبائل تمثل محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، مشيداً بالانضباط والروح العالية التي تسود أجواء المعسكر، وبالدعم الكبير من إدارة النادي.

وتُعد المباراة ثاني التجارب الودية للفريق في المعسكر، بعد التعادل 3-3 أمام إنجولسبور التركي، ضمن سلسلة من المواجهات التحضيرية التي تهدف للوصول إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى.