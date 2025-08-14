أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا



معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل أشرف حكيمي ترسيخ اسمه في تاريخ كرة القدم، بفوزه بكأس السوبر الأوروبي مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح المغربي ثالث أكثر اللاعبين الأفارقة تتويجاً بالألقاب.

وأضاف أشرف حكيمي لقباً جديداً إلى رصيده، برفعه كأس السوبر الأوروبي، بعد فوز الفريق الباريسي على توتنهام، بركلات الترجيح، ويعني نجاح الفريق الفرنسي في ركلات الترجيح أن 12 من آخر 13 نسخة من كأس السوبر الأوروبي شهدت فوز حامل لقب دوري أبطال أوروبا، باستثناء فوز أتلتيكو مدريد 4-2 على ريال مدريد في عام 2018.

بهذا الفوز، رفع المغربي رصيده الإجمالي إلى 17 لقباً منذ بداية مسيرته الاحترافية. وهذا الإنجاز يضعه الآن ضمن قائمة أكثر لاعبي كرة القدم الأفارقة تتويجاً بالألقاب في التاريخ.

وينضم أشرف حكيمي إلى أسطورتين من أساطير كرة القدم الأفريقية، وهما؛ صامويل إيتو، ويايا توريه، وكلاهما يتربع على قمة التصنيف برصيد 18 لقباً لكل منهما، وفي سن السادسة والعشرين فقط، يقترب «أسد الأطلس» من تحطيم الرقم القياسي، حيث من المحتمل أن يتجاوزه خلال المواسم المقبلة.

وبينما يتوقع الكثيرون منافسة حامية بين عثمان ديمبلي ولامين يامال على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، يحلم أشرف حكيمي أيضاً بالفوز بهذه الجائزة المرموقة، وعلى الأقل هذا ما صرّح به الظهير المغربي في مقابلة مع قناة Canal+، وقد رُشّح أشرف حكيمي، إلى جانب 8 من زملائه في باريس سان جيرمان، لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وهو مقتنع باستحقاقه لها.

وقال حكيمي: «عندما يُرشّحني الناس لجائزة الكرة الذهبية، يكون ذلك حلماً لم أجرؤ على تخيله، إذا أتيحت لي فرصة الفوز بها، أعتقد أنني أستحقها أيضاً، بعد الموسم التاريخي الذي خضته، قلة من اللاعبين الذين سجلوا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، خاصة مدافعاً».

وأضاف: «غالباً ما يظن الناس أنني مهاجم أو لاعب وسط، لكنني ألعب في خط دفاع رباعي، ومهمتي هي الدفاع، إحصائياتي هذا العام ليست إحصائيات المدافعين التقليديين، أعتقد أنه عندما يحقق المدافع ذلك، فهو يستحقه أكثر من المهاجمين».



أكثر الأفارقة تتويجاً بالألقاب

1- صامويل إيتو: 18

2- يايا توريه: 18

3- أشرف حكيمي: 17