تقويض السلام

بأشد العبارات، أدانت الإمارات، وأعربت عن استنكارها للتصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن «رؤية إسرائيل الكبرى»، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

هذه التصريحات تقوض فرص السلام والتعايش، ولن تحقق الأمن ولا الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، وتعتبر تهديداً لسيادة الدول العربية الشقيقة، وهو أمر ترفضه الإمارات بشكل قاطع.

على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لكل ما يزعزع الاستقرار في المنطقة، فالاستقرار الإقليمي الذي ينشده العالم، يستوجب ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية، والعمل الجاد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.