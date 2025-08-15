السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
16 أغسطس 2025 00:01

تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيزاً لصمودهم، أطلقت الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرات عدة، لإغاثة غزة جواً وبراً وبحراً، وتضمنت إرسال طائرات وسفن محمّلة بالمواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، إضافة إلى إدخال عشرات الشاحنات المحمّلة بالإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن استقبال جرحى ومصابين فلسطينيين وأسرهم في مستشفيات الدولة، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.
وضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بلغ إجمالي ما أنزلته الدولة جواً فقط إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، أكثر من 3972 طناً من المساعدات المتنوعة، والمستلزمات الضرورية، وهي مساعدات جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية لسكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
الجهد الإنساني الإماراتي في غزة، موقف تاريخي، يسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً في القطاع، ويستهدف توفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما يجسِّد حرص الدولة الدائم على مد يد العون للأشقاء في أصعب الظروف.

