«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كتب البطل الإماراتي حمزة شيماييف فصلاً جديداً في تاريخ فنون القتال المختلطة، بعدما انتزع لقب بطولة العالم للوزن المتوسط في UFC 319، إثر فوزه المثير على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس، البطل السابق.

وشهد النزال الذي أقيم فجر اليوم الأحد في مركز يونايتد بمدينة شيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، استمرار السلسلة الذهبية لشيماييف دون أي خسارة، بعدما رفع رصيده إلى 15 انتصاراً متتالياً، بينها 9 نزالات داخل الـ UFC.

وخطف المقاتل الإماراتي منذ ظهوره الأول عام 2020، أنظار العالم بقدراته القتالية الخارقة، ليؤكد اليوم وهو في الـ31 من عمره أنه من أبرز أساطير وزن الوسط بفضل قوته البدنية الهائلة، وحنكته التكتيكية، وحسمه المتكرر عبر الضربات القاضية والإخضاع.