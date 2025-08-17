الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»

«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»
17 أغسطس 2025 10:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)
كتب البطل الإماراتي حمزة شيماييف فصلاً جديداً في تاريخ فنون القتال المختلطة، بعدما انتزع لقب بطولة العالم للوزن المتوسط في UFC 319، إثر فوزه المثير على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس، البطل السابق.
وشهد النزال الذي أقيم فجر اليوم الأحد في مركز يونايتد بمدينة شيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، استمرار السلسلة الذهبية لشيماييف دون أي خسارة، بعدما رفع رصيده إلى 15 انتصاراً متتالياً، بينها 9 نزالات داخل الـ UFC. 
وخطف المقاتل الإماراتي منذ ظهوره الأول عام 2020، أنظار العالم بقدراته القتالية الخارقة، ليؤكد اليوم وهو في الـ31 من عمره أنه من أبرز أساطير وزن الوسط بفضل قوته البدنية الهائلة، وحنكته التكتيكية، وحسمه المتكرر عبر الضربات القاضية والإخضاع.

أخبار ذات صلة
«صقور الإمارات» يتفوقون على الفيصلي السعودي في معسكر تركيا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الغابون بذكرى استقلال بلاده
الفنون القتالية المختلطة
الإمارات
آخر الأخبار
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
الرياضة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
اليوم 13:25
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بتعاقده مع واتارا
الرياضة
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا
اليوم 13:21
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
علوم الدار
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
اليوم 13:10
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
التعليم والمعرفة
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
اليوم 13:02
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
علوم الدار
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©