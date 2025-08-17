عطاء الإمارات معين لا ينضب، بصرف النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين، وبتوجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولتنا مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث، وكانت ولا تزال سباقة إلى المشاركة في مواجهة الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.

وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم غداً بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس، تحت شعار «تعزيز التضامن العالمي، وتمكين المجتمعات المحلية»، تقدم الإمارات للأمم دروساً في البذل والعطاء، بما تمتلك من سجل إنساني حافل، ودور محوري ساهم، وما يزال، في تخفيف حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية، التي تمر بها العديد من دول العالم، حيث تتنوع المساعدات الإنسانية التي تقدمها للدول المتضررة بين إرسال فرق إغاثة مجهزة بأحدث المعدات، وتوفير مواد غذائية وإيوائية، وتقديم دعم طبي ولوجستي، ليجسد التحرك الإماراتي العاجل لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، جانباً مشرقاً من جوانب العمل الإنساني للدولة.

استجابة الإمارات الفورية لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم تحظى باحترام وتقدير بالغين في المحافل والأوساط الدولية كافة، لما تظهره تلك الاستجابة من احترافية عالية في التخطيط والتنفيذ، والوصول إلى المنكوبين والمتضررين في شرق العالم وغربه بوقت قياسي، فضلاً عن إعلائها للجانب الإنساني الذي يشكل بوصلة البذل والخير والعطاء.