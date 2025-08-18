«باو باترول» في «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «الاتحاد أرينا أبوظبي» عرض «باو باترول - مغامرة القراصنة الكبرى» في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2025، حيث تستمتع العائلات والأطفال بقضاء أوقات مليئة بالموسيقى والتشويق والمغامرات مع شخصيات «باو باترول» المأخوذة من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.

يمنح العرض للأطفال فرصة التفاعل المباشر مع شخصيات «باو باترول» على خشبة المسرح، ومساعدتهم على متابعة خريطة الكنز وحل الألغاز خلال مغامراتهم.

«باو باترول - مغامرة القراصنة الكبرى» من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال»، بالتعاون مع «ثيوري إليفين إنترتينمنت»، وإنتاج Nickelodeon وVStar Entertainment Group.