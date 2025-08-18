توتنهام يجدد عقد روميرو



لندن (د ب أ)



أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن توقيع مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو على عقد طويل الأجل.

وذكر توتنهام عبر موقعه الرسمي، أن المدافع الذي انضم في أغسطس 2021 من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، وقع على عقد دائم مع الفريق في العام التالي. وأضاف أن الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني للفريق، اختاره قائداً لتوتنهام في مباراة كأس السوبر الأوروبي أوائل الشهر الجاري أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 126 مباراة مع الفريق حتى الآن.

وتابع أن اللاعب الأرجنتيني كان أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2021-2020 وساعد الفريق على بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الفريق.

وأوضح أن روميرو كان قائد الفريق في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث لعب دوراً محورياً في تتويج الفريق باللقب وحصل على جائزة لاعب الموسم بالفريق، كما حصل على جائزة رجل المباراة النهائية.

وكان متواجداً في فريق الموسم بالبطولة إلى جانب زملائه الحارس الإيطالي جوجيلمو فيكاريو والمدافع الإسباني بيدرو بورو والمهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي. وعلى المستوى الدولي شارك روميرو للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي في يونيو 2021، ولديه الآن 44 مباراة دولية مع المنتخب وسجل ثلاثة أهداف.

وكان كريستيان قد حقق نجاحا كبيرا مع الأرجنتين، حيث ساعد الفريق على التتويج بلقبي كوبا أميركا 2021 و2024، وبطولة كأس العالم 2022 في قطر وبطولة فيناليزما.