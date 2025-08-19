«رعاية المواهب» تضم السائق خليفة الفلاسي إلى برنامج التطوير

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية التابعة لوزارة الرياضة، عن ضم السائق الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي إلى برامجها، المخصصة لدعم وتعزيز مسارات تطوير المواهب الرياضية في الدولة.

ويُعد خليفة الفلاسي، البالغ من العمر 17 عاماً، أول وأصغر سائق محترف من دولة الإمارات يتأهل رسمياً للمشاركة في بطولة العالم لسباق السيارات «الدرفت»، التي تُقام في لاتفيا من 2 إلى 5 أكتوبر 2025.

ويمثل ضم الفلاسي خطوة مهمة في جهود اللجنة للتعرف على المواهب وصقلها وتمكينها، بما يعزز فرص الرياضيين الإماراتيين في التطور وتحقيق إنجازات متميزة على المستويين المحلي والدولي.

والتقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اللجنة، بالسائق الشاب خليفة الفلاسي في مقر الوزارة بدبي، مؤكداً أن اكتشاف المواهب وتنميتها ركيزة أساسية لبناء جيل رياضي متميز قادر على تمثيل الدولة في المحافل العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة حاضنة للمواهب والتميز الرياضي المستدام.

وأضاف: «انضمام خليفة الفلاسي يُعد ترجمة عملية لرسالة وزارة الرياضة في دعم المواهب الشابة والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية».

ويحمل الفلاسي سجلاً حافلاً بالإنجازات على المستوى الإقليمي، حيث صُنف الأول في بطولة الإمارات للدرفت (موسم 2024)، كما أحرز المركز الثالث في تصفيات «ريد بُل كار بارك درفت» بالإمارات، والمركز الثالث في بطولة «عُمان كار بارك درفت» (فئة الشرق الأوسط)، وفي موسم 2025، صُنف ثانياً في بطولة الإمارات للدرفت (فئة المحترفين)، ليصبح أصغر سائق محترف في رياضة الدرفت على مستوى الشرق الأوسط.

وتواصل اللجنة عملها عبر منصة لجنة المواهب التي أطلقتها وزارة الرياضة في يونيو الماضي، لمتابعة تقدم الرياضيين الموهوبين ورصد إنجازاتهم بشكل دوري باستخدام أحدث التقنيات الرقمية في التحليل والتقييم الفني، بما يسهم في تطوير خطط التدريب والدعم بشكل مستدام.