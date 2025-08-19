مسيرة مضيئة

برؤية قيادتنا الرشيدة، تؤمن الإمارات بأن العمل الإنساني ليس فعلاً طارئاً أو استجابة آنية، بل رسالة سامية تكرّس لها دولتنا الأيام والجهود، وتحوّلها إلى استراتيجيات ومشاريع تنموية، تفتح أبواب الأمل للشعوب، وتؤمِّن حياةً كريمةً ومستقرةً ومستدامةً للأجيال القادمة.

الإمارات لم توفّر فقط الدعم والإمكانات اللوجستية المتقدمة، بل لعب موقعها الجغرافي والاستراتيجي دوراً محورياً في ضمان سرعة وصول المساعدات إلى وجهاتها خلال فترات قياسية، وقدمت منذ تأسيسها أكثر من 100 مليار دولار مساعدات خارجية، استفاد منها ما يزيد على مليار شخص في 206 دول، ما يعكس دورها المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، وإدراكها للتحديات الإنسانية الحاصلة في الكثير من المناطق.

وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجدّد دولتنا التزامها بأن تبقى جسراً للخير، ومنارةً للأمل؛ دعماً للإنسانية حول العالم، وتستحضر دائماً وبكل فخر مسيرتها المضيئة في مدّ يد العون لكل محتاج، أينما كان، بلا تمييز أو حدود، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرسِّخ مكانة الإمارات رمزاً للخير والعطاء الإنساني.