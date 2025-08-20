الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دبا الحصن يواصل نتائجه الإيجابية في المعسكر المصري

دبا الحصن يواصل نتائجه الإيجابية في المعسكر المصري
20 أغسطس 2025 13:29

فيصل النقبي (دبا الحصن) 
واصل فريق دبا الحصن نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي المقام بجمهورية مصر العربية، حيث حقق 3 انتصارات متتالية عززت من جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.
واستهل دبا الحصن مشواره بفوز عريض على نادي الشمس، أحد فرق الدرجة الثانية المصرية بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام فريق المصرية للاتصالات في ثاني تجاربه الودية.
وفي ثالث اللقاءات، نجح الفريق في تجاوز نادي العدالة السعودي بهدف دون رد في مباراة اتسمت بالندية والقوة.
ومن المقرر أن يختتم دبا الحصن أسبوعه الثاني في المعسكر بمواجهة قوية أمام فريق الجبلين السعودي، والتي ستكون بمثابة اختبار مهم لقياس مدى استفادة اللاعبين من فترة الإعداد الأولى.

أخبار ذات صلة
الوسطاء يطالبون واشنطن بحث إسرائيل على قبول مقترح الهدنة في غزة
خليفة بن محمد يبحث افتتاح جامعة الإسكندرية في أبوظبي
دبا الحصن
مصر
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©