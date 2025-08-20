دبا الحصن يواصل نتائجه الإيجابية في المعسكر المصري

فيصل النقبي (دبا الحصن)

واصل فريق دبا الحصن نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي المقام بجمهورية مصر العربية، حيث حقق 3 انتصارات متتالية عززت من جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

واستهل دبا الحصن مشواره بفوز عريض على نادي الشمس، أحد فرق الدرجة الثانية المصرية بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام فريق المصرية للاتصالات في ثاني تجاربه الودية.

وفي ثالث اللقاءات، نجح الفريق في تجاوز نادي العدالة السعودي بهدف دون رد في مباراة اتسمت بالندية والقوة.

ومن المقرر أن يختتم دبا الحصن أسبوعه الثاني في المعسكر بمواجهة قوية أمام فريق الجبلين السعودي، والتي ستكون بمثابة اختبار مهم لقياس مدى استفادة اللاعبين من فترة الإعداد الأولى.