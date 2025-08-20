الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التزام أخلاقي

التزام أخلاقي
21 أغسطس 2025 00:01

موقف الإمارات تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وما تقدمه الدولة من مساعدات إنسانية لسكان غزة تخفيفاً لمعاناتهم، التزام أخلاقي قبل أن يكون دعماً مادياً.
فمنذ اللحظات الأولى للحرب على القطاع، شكّلت دولتنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جسراً إنسانياً متواصلاً براً وبحراً وجواً، لإيصال المساعدات المتنوعة للسكان.
وتأتي الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة، والتي ضمت 155 مصاباً ومريضاً برفقة ذويهم من قطاع غزة، ضمن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 طفل من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمراراً لجهود الإمارات الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة الإنسانية الحرجة.
رغم تحديات إدخال المساعدات إلى القطاع، لم تتوقف الدولة يوماً عن أداء واجبها الإنساني، فابتكرت حلولاً بديلة لضمان استمرار عمليات الإغاثة، ولجأت إلى شراء مواد غذائية من السوق المحلي لدعم الأسر، وتشغيل التكيات التي يعتمد عليها آلاف النازحين، إلى جانب إطلاق عملية «طيور الخير» للإسقاط الجوي للمساعدات، وغيرها من الوسائل التي تعكس الإصرار على مدّ يد العون للأشقاء في أصعب الظروف.

أخبار ذات صلة
الوسطاء يطالبون واشنطن بحث إسرائيل على قبول مقترح الهدنة في غزة
إسرائيل توافق على مشروع استيطاني لفصل الضفة
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
أطفال غزة
الحرب في غزة
الحقوق الفلسطينية
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©