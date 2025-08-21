ماجواير: مغادرة مانشستر يونايتد «شائعة سخيفة»!



لندن (د ب أ)



قال هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه سيكون من السخافة أن يغادر الفريق، وهو في طور عملية إعادة البناء بالوقت الحالي، وذلك بعد الأنباء التي كشفت عن إغلاق النادي باب رحيله أمام الأندية المهتم بضمه هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 32 عاماً انضم للفريق قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (108 مليون دولار) في عام 2019، ووقع على عقد لمدة ستة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقام مانشستر يونايتد بتفعيل ذلك البند مطلع العام الجاري، ورفض الأندية المهتمة باللاعب الدولي الإنجليزي، والذي لم يتحدث بعد عن مستقبله مع ناديه الحالي.

وقال ماجواير: «العام الماضي كان ذلك البند في أيديهم ولم يكن لدي خيار في الأمر، لم يكن هناك محادثات فقط قاموا بتفعيله وتمديد العقد».

وأضاف: «في العام الجاري من الواضح أنني سأغادر في نهايته، أنا متأكد أن النادي أبلغني هذا الصيف أنني لا أستطيع مغادرته بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي قامت أندية أخرى بالاستفسار عن وضعي وشروطي وموقفي في عقدي الحالي».

وتابع ماجواير: «أنا متأكد من أنهم سيجلسون في الأشهر المقبلة، وسيكون علينا إجراء محادات بشأن إلى أي مدى نريد الذهاب، وإذا أرادوا التمديد، وسوق الانتقالات ستفتح مجددا في يناير».

وأوضح: «بالطبع لدي شيء ما يدور في ذهني حول ماذا أريد أن أفعل وأين أريد أن أكون».

وتابع ماجواير: «لا أريد أن أكشف الأمور للجميع لكن من الرائع اللعب في نادٍ مثل هذا وسيكون من السخافة أن أغادره في أسرع وقت».