السبت 23 أغسطس 2025
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز طرف أميركا الجنوبية

22 أغسطس 2025 08:16

قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إنه لا تهديد بحدوث موجات مد عاتية بعد زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ممر دريك بين أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية أمس الخميس.
وجاء ذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت في البداية أن الزلزال بلغت قوته ثماني درجات لكنها خفضت درجته لاحقا، وقالت إنه كان على عمق 11 كيلومتراً.
ووفقا للهيئة الأميركية، فإن الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.
وحذرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية في بيان لها من تسونامي في منطقة القارة القطبية الجنوبية التابعة لها بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومترا شمال غربي قاعدة فراي.

المصدر: رويترز
زلزال
أميركا
