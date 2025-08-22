السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
تشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة هدى المطروشي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة هدى المطروشي
22 أغسطس 2025 18:46

علي معالي (أبوظبي)

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2024- 2028، وضم الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية ناصر سلطان المعمري، وعائشة سيف الصيري، ووضاح سالم علي الحارثي، وأحمد عبدالرحيم الجناحي، وأحمد علي راشد البادي، وعدنان محمود أسد الهاشمي.
وجاء تشكيل المجلس متنوعاً ليشمل عناصر من الكفاءات الوطنية والشباب، تأكيداً على توجهات الدولة وحرصها على تمكين الكوادر الشابة وإكسابها الخبرة في العمل الإداري والرياضي، بما يضمن صناعة قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والإنجاز في القطاع الرياضي.
وتوجهت الدكتورة هدى المطروشي، بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على ثقته الغالية وتجديد الثقة بتوليها رئاسة الاتحاد، مؤكدة أن المجلس سيبذل أقصى الجهود لتعزيز مكانة الإمارات في رياضة الخماسي الحديث على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربت الدكتورة هدى المطروشي عن امتنانها لغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الوزارة، على دعمهما المتواصل وتعاونهما المثمر في خدمة الرياضة الإماراتية.
وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد يضع نصب عينيه العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات المنشودة وتطوير اللعبة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم وتطوير القطاع الرياضي.

الإمارات
أحمد بالهول الفلاسي
الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
