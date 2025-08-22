قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية في نيويورك

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة تقلّ نحو 50 سائحا، بينهم أطفال، على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ولم تقدم الشرطة حصيلة للضحايا. إلا أنها أشارت إلى أن من بينهم طفل واحد على الأقل، وأن بعضهم لا يزال عالقا بين الحطام، في حين قذف آخرون من الحافلة جراء الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة الولاية إن الحادثة تعرضت لها "حافلة سياحية كانت في الطريق من شلالات نياغارا ونعتقد أن وجهتها كانت مدينة نيويورك، وتنقل أكثر من 50 راكبا بينهم نساء وأطفال".

وأوضح أن الحافلة "خرجت عن السيطرة لأسباب مجهولة" واصطدمت بالحاجز الوسطي وانتهى بها الأمر في مجرى.

وأكد أن الحافلة "كانت تمضي بسرعة قصوى. لم تصطدم بأي مركبة أخرى"، مشيرا إلى أن غالبية الركاب هم من الهنود والصينيين والفلبينيين.