السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية في نيويورك

الشرطة الأميركية (أرشيفية)
23 أغسطس 2025 01:03

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة تقلّ نحو 50 سائحا، بينهم أطفال، على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
ولم تقدم الشرطة حصيلة للضحايا. إلا أنها أشارت إلى أن من بينهم طفل واحد على الأقل، وأن بعضهم لا يزال عالقا بين الحطام، في حين قذف آخرون من الحافلة جراء الحادث.
وقال متحدث باسم شرطة الولاية إن الحادثة تعرضت لها "حافلة سياحية كانت في الطريق من شلالات نياغارا ونعتقد أن وجهتها كانت مدينة نيويورك، وتنقل أكثر من 50 راكبا بينهم نساء وأطفال".
وأوضح أن الحافلة "خرجت عن السيطرة لأسباب مجهولة" واصطدمت بالحاجز الوسطي وانتهى بها الأمر في مجرى.
وأكد أن الحافلة "كانت تمضي بسرعة قصوى. لم تصطدم بأي مركبة أخرى"، مشيرا إلى أن غالبية الركاب هم من الهنود والصينيين والفلبينيين.

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©