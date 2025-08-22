انتهاك للقانون الدولي

خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، والمضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، انتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويض خطير للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لخطورة مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تتزامن مع إعلان الأمم المتحدة رسمياً تفشي المجاعة في قطاع غزة، واعتبارها «لحظة عار جماعي» للمجتمع الدولي، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لها، محذّرة من تداعيات كارثية لاستمرار العدوان، وما يترتب عليه من تصاعد المعاناة الإنسانية، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن الالتزام الإنساني والسياسي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاناته، ثابت وراسخ في انتمائنا العربي وضميرنا الإنساني.

إسرائيل مطالبة بالتوقف عن بناء المستوطنات، والعمليات العسكرية، لأن عرقلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ليست في صالح دول وشعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لكل ما يزعزع الاستقرار في المنطقة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.