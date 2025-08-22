السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

انتهاك للقانون الدولي

انتهاك للقانون الدولي
23 أغسطس 2025 00:01

خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، والمضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، انتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويض خطير للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
لخطورة مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تتزامن مع إعلان الأمم المتحدة رسمياً تفشي المجاعة في قطاع غزة، واعتبارها «لحظة عار جماعي» للمجتمع الدولي، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لها، محذّرة من تداعيات كارثية لاستمرار العدوان، وما يترتب عليه من تصاعد المعاناة الإنسانية، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن الالتزام الإنساني والسياسي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاناته، ثابت وراسخ في انتمائنا العربي وضميرنا الإنساني.
إسرائيل مطالبة بالتوقف عن بناء المستوطنات، والعمليات العسكرية، لأن عرقلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ليست في صالح دول وشعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لكل ما يزعزع الاستقرار في المنطقة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
الاستيطان
فلسطين
إسرائيل
الاستيطان الإسرائيلي
الوحدات الاستيطانية
الاستيطان في القدس
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات
بناء المستوطنات في فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الإمارات
آخر الأخبار
كونتي: أعرف «مخاطر» نابولي!
الرياضة
كونتي: أعرف «مخاطر» نابولي!
اليوم 09:36
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©