الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الروح» وراء إلغاء هدف لايبزج أمام بايرن ميونيخ!

«الروح» وراء إلغاء هدف لايبزج أمام بايرن ميونيخ!
23 أغسطس 2025 18:38

 
ميونيخ (د ب أ)

شرح الاتحاد الألماني لكرة القدم القرار المثير للجدل الذي اتخذه الحكم فلوريان بادشتوبر، بعدم احتساب هدف سجله فريق لايبزج في المباراة التي خسرها صفر-6 أمام بايرن ميونيخ، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني.
واستغرق الأمر من بادشتوبر حوالي أربع دقائق، ليقرر عدم احتساب الهدف الذي سجله أنطونيو نوسا، وذلك بعد شكاوي عديدة من لاعبي بايرن ميونيخ.
وقال أليكس فيورهيرت، المتحدث باسم الحكام بالاتحاد الألماني في تصريحات لمجلة «كيكر»: «للأسف لم يلاحظ أي من طاقم تحكيم المباراة أن كاستيلو لوكيبا قام بالمراوغة بدلاً من تنفيذ الضربة الحرة بشكل صحيح، وتمت مراجعة الهدف من جانب حكم الفيديو (الفار)، رغم أنها ليست من مهامه».
وأضاف: «ورغم ذلك قرر (الفار) بروح كرة القدم، إجراء مراجعة دقيقة على طريقة تنفيذ الضربة الحرة، لأن أحداً لم يكن ليفهم كيف تم احتساب الهدف، وتوصل الحكام إلى نتيجة مفادها أن ذلك الهدف لا يجب أن يتم احتسابه».
وتابع: «وبما أن الأمر لم يكن رسمياً من جانب (الفار) لم يكن هناك إعلان عن القرار من جانب الحكم في الملعب».
وكان بايرن متقدماً 4- صفر، حينما سدد أنطونيو نوسا الكرة داخل الشباك في الدقيقة 66، لكن جوشوا كيميتش ولاعبين آخرين من بايرن ميونيخ اشتكوا لحكم المباراة بأن لوكيبا لم ينفذ الضربة بشكل صحيح، فيما لم يلاحظ العديد من المتفرجين في الملعب ذلك.
وقال كيميتش: «لاحظت أن الحكم أطلق صافرته بعد تنفيذ الضربة الحرة، وبعدما قام لاعب لايبزج بالمراوغة أعتقد أن ذلك غير صحيح في النهاية أنا سعيد بشجاعة الحكم في اتخاذ القرار».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
لايبزج
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©