رونالدو يدخل التاريخ بإنجاز 4 دول!

رونالدو يدخل التاريخ بإنجاز 4 دول!
23 أغسطس 2025 18:59

 
مدريد (د ب أ)

سجل القناص البرتغالي «المخضرم» كريستيانو رونالدو، إنجازاً تاريخياً بتسجيله هدفه رقم 100 مع النصر السعودي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف أو أكثر في أربع دول مختلفة.
وأحرز رونالدو هدفاً من ضربة جزاء في نهائي كأس السوبر السعودي بهونج كونج، خلال هزيمة فريقه النصر أمام الأهلي 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية.
افتتح المهاجم البالغ من العمر 40 عاماً التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 41، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في أربع دوريات مختلفة.
وسبق لرونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل 450 هدفاً مع ريال مدريد الإسباني، و145 هدفاً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي، و100 هدف مع النصر، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، كما سجل رونالدو 138 هدفاً مع منتخب البرتغال، وعلى مدار مسيرته سجل 939 هدفاً، ليصبح على مقربة من حاجز الألف هدف.

