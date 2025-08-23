الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استجابة سريعة

استجابة سريعة
24 أغسطس 2025 00:15

مواجهة التحديات الصحية المختلفة، أينما كانت، تتصدر اهتمامات الإمارات، لإحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الشعوب الصديقة والشقيقة، سواء بتنفيذ خطط سريعة للاستجابة الإنسانية والإغاثية، أو عبر دعم وتنفيذ برامج التعافي المبكر، من خلال تنسيق كامل مع المنظمات الدولية، والجهات المحلية في الدول المستهدفة.
وتعكس الاستجابة الإنسانية العاجلة، بإرسال مواد طبية وأدوية إلى جمهورية تشاد الصديقة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، وشحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة لدعم مستشفيات قطاع غزة، عبر قافلة «الحياة والأمل 2»، التزام دولتنا الثابت بتوفير العلاجات الطبية المناسبة بشكل فوري لضمان الوقاية والعلاج في آن واحد، وتكثيف الجهود الدولية للوقاية من الأمراض.
هذا التحرك العاجل لدعم القطاع الصحي في تشاد وقطاع غزة، والذي يتزامن مع مواصلة الدولة جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين، عبر البر والبحر والجو، يأتي استمراراً لدورها الإنساني الرائد من أجل تمكين قطاع الرعاية الصحية في جميع القارات التي تُواجه التحديات أو تُعاني من الأزمات، ويؤكد النهج الراسخ، في تقديم المساعدات الحيوية، وتحسين الواقع المعيشي، ودعم المجتمعات والشعوب الصديقة والشقيقة في جميع القارات التي تُواجه تحديات أو تُعاني أزمات.

أخبار ذات صلة
بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة تنطلق 28 أغسطس
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
الإمارات
الكوليرا
تشاد
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
آخر الأخبار
بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة تنطلق 28 أغسطس
الرياضة
بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة تنطلق 28 أغسطس
اليوم 17:31
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
الرياضة
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
اليوم 17:30
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
الرياضة
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
اليوم 17:29
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©