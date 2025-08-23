استجابة سريعة

مواجهة التحديات الصحية المختلفة، أينما كانت، تتصدر اهتمامات الإمارات، لإحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الشعوب الصديقة والشقيقة، سواء بتنفيذ خطط سريعة للاستجابة الإنسانية والإغاثية، أو عبر دعم وتنفيذ برامج التعافي المبكر، من خلال تنسيق كامل مع المنظمات الدولية، والجهات المحلية في الدول المستهدفة.

وتعكس الاستجابة الإنسانية العاجلة، بإرسال مواد طبية وأدوية إلى جمهورية تشاد الصديقة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، وشحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة لدعم مستشفيات قطاع غزة، عبر قافلة «الحياة والأمل 2»، التزام دولتنا الثابت بتوفير العلاجات الطبية المناسبة بشكل فوري لضمان الوقاية والعلاج في آن واحد، وتكثيف الجهود الدولية للوقاية من الأمراض.

هذا التحرك العاجل لدعم القطاع الصحي في تشاد وقطاع غزة، والذي يتزامن مع مواصلة الدولة جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين، عبر البر والبحر والجو، يأتي استمراراً لدورها الإنساني الرائد من أجل تمكين قطاع الرعاية الصحية في جميع القارات التي تُواجه التحديات أو تُعاني من الأزمات، ويؤكد النهج الراسخ، في تقديم المساعدات الحيوية، وتحسين الواقع المعيشي، ودعم المجتمعات والشعوب الصديقة والشقيقة في جميع القارات التي تُواجه تحديات أو تُعاني أزمات.