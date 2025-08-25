الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكات تنموية

شراكات تنموية
26 أغسطس 2025 00:15

حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول أفريقيا، ودعم كل أسباب التنمية والاستقرار في القارة لمصلحة جميع شعوبها، نهج إماراتي ثابت يستهدف الازدهار للجميع، وخلق الفرص للأجيال القادمة، والإسهام في تحقيق الطموحات التنموية للشعوب.
وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية أنغولا الصديقة، تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع الدول الأفريقية التي تشاركها رؤيتها للنمو الاقتصادي والاستدامة، وتخدم أولويات التنمية، وتعود بالخير والنماء على شعوب القارة كافة.
ما شهدته الزيارة من إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في عدد من القطاعات المهمة والحيوية، يفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ويوسع مجالات العمل والاستثمار والتعاون أمام مجتمعي الأعمال في الإمارات وأنغولا، ويعبِّر عن الحرص المشترك بين البلدين على استثمار فرص التعاون وإمكاناته من أجل مرحلة جديدة من التعاون التنموي.

أخبار ذات صلة
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
الإمارات
أفريقيا
التنمية المستدامة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أنغولا
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©