شراكات تنموية

حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول أفريقيا، ودعم كل أسباب التنمية والاستقرار في القارة لمصلحة جميع شعوبها، نهج إماراتي ثابت يستهدف الازدهار للجميع، وخلق الفرص للأجيال القادمة، والإسهام في تحقيق الطموحات التنموية للشعوب.

وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية أنغولا الصديقة، تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع الدول الأفريقية التي تشاركها رؤيتها للنمو الاقتصادي والاستدامة، وتخدم أولويات التنمية، وتعود بالخير والنماء على شعوب القارة كافة.

ما شهدته الزيارة من إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في عدد من القطاعات المهمة والحيوية، يفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ويوسع مجالات العمل والاستثمار والتعاون أمام مجتمعي الأعمال في الإمارات وأنغولا، ويعبِّر عن الحرص المشترك بين البلدين على استثمار فرص التعاون وإمكاناته من أجل مرحلة جديدة من التعاون التنموي.