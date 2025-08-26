اللحظة الحرجة التي تمر بها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، تستوجب من جميع الأطراف، العمل معاً بحكمة وبصيرة لوضع حد للسياسات والممارسات المتطرفة وغير الشرعية للحكومة الإسرائيلية، والمتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين، وتأكيد التزام الأطراف كافة بمقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني.

وفي كلمتها أمام الاجتماع «الاستثنائي» لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة جدة، وضعت الإمارات النقاط على الحروف، بشأن التبعات الخطيرة للأحداث الجارية حالياً ليس فقط على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما على مجمل الأوضاع في المنطقة، فدخول القطاع في حالة المجاعة الفعلية، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة، يكشف للعالم الطبيعة الكارثية غير المسبوقة للوضع الإنساني الذي يعاني منه المدنيون الفلسطينيون، والحاجة العاجلة والمُلحة لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق الإمدادات الإغاثية والإنسانية المنقذة للحياة بسرعة، وبكميات كافية، ومن دون عوائق، وبكل الطرق الممكنة.

مع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، بات العالم يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها.