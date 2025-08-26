الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحق الفلسطيني

الحق الفلسطيني
27 أغسطس 2025 00:15

اللحظة الحرجة التي تمر بها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، تستوجب من جميع الأطراف، العمل معاً بحكمة وبصيرة لوضع حد للسياسات والممارسات المتطرفة وغير الشرعية للحكومة الإسرائيلية، والمتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين، وتأكيد التزام الأطراف كافة بمقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني.
وفي كلمتها أمام الاجتماع «الاستثنائي» لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة جدة، وضعت الإمارات النقاط على الحروف، بشأن التبعات الخطيرة للأحداث الجارية حالياً ليس فقط على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما على مجمل الأوضاع في المنطقة، فدخول القطاع في حالة المجاعة الفعلية، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة، يكشف للعالم الطبيعة الكارثية غير المسبوقة للوضع الإنساني الذي يعاني منه المدنيون الفلسطينيون، والحاجة العاجلة والمُلحة لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق الإمدادات الإغاثية والإنسانية المنقذة للحياة بسرعة، وبكميات كافية، ومن دون عوائق، وبكل الطرق الممكنة.
مع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، بات العالم يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
آخر الأخبار
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
الأخبار العالمية
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
اليوم 08:45
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©