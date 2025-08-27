قطار الدوري السعودي يستعد للانطلاق في نسخته الـ 51



الرياض (أ ف ب)

يسعى الهلال وغريمه النصر إلى إعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم إلى العاصمة الرياض بدءاً من الخميس موعد انطلاق النسخة الحادية والخمسين، بعد تفوق اتحاد جدة الموسم الماضي وإحراز الأهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا.

استعدت الأندية الـ18 خلال معسكرات خارجية وعززت صفوفها باستقطابات محلية وأجنبية، فيما مدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقده مع النصر حتى 2027 بعد فترة طويلة من التكهنات، ويستهل الاتحاد، حملة الدفاع عن لقبه السبت عندما يحل ضيفا ثقيلاً على الأخدود النادي الناجي من الهبوط، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

يسعى «العميد» إلى تجاوز خسارته في نصف نهائي الكأس السوبر أمام النصر ومصالحة جماهيره التي أبدت امتعاضها من نتائج الفريق في المباريات الودية.

أقام بطل الثنائية بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان معسكراً في إسبانيا ثم البرتغال خاض خلاله خمس مباريات.

ورغم احتفاظ الاتحاد بجميع عناصره الأجنبية وعلى رأسها أفضل لاعب في الموسم الفرنسي كريم بنزيمة، إلا أنه بعد الخسارة من النصر بدأت تحركات الإدارة لإبرام بعض الصفقات الأجنبية لدعم خط الوسط.

دعا بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وبطل أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، زملاءه إلى «تحقيق المزيد» بعد تفوقهم على الهلال الوصيف بثماني نقاط الموسم الماضي

تابع صاحب 21 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في الدوري «قلتها من قبل، بطريقة أو بأخرى، سأحقق الانتصارات في السعودية».

وإلى بنزيمة ومواطنيه موسى ديابي ونغولو كانتي الذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله عن الاتحاد لعدم تجديد عقده حتى الآن، يضم الاتحاد الهولندي ستيفن بيرخفوين فيما يفتقد حارس مرماه الصربي بريدراج رايكوفيتش لعدم الجاهزية بعد تعافيه من الإصابة.



الهلال للبناء على مشواره المونديالي

ويعول الهلال الذي يستقبل جاره الرياض الجمعة على مشاركته الصيفية المميزة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة حيث تعادل مع ريال مدريد الإسباني وتغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي ليبلغ الدور ربع النهائي، كي يستعيد لقب الدوري الذي أحرزه 19 مرة قياسية.

تعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي بعد قيادته إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأقام معسكراً تدريبياً في ألمانيا.

عزز «الزعيم» صفوفه بالمدافع الفرنسي تيو هرنانديز من ميلان الإيطالي والمهاجم الأوروجوياني داروين نونييس من ليفربول بطل إنجلترا واحتفظ بنجوم وسطه البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرازيلي مالكوم، إلى نجمه المحلي سالم الدوسري.



الأهلي لنقل نجاحه القاري



ويسعى الأهلي إلى نقل نجاحه القاري بعد إحرازه لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بتاريخه، بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز ومدربه الألماني ماتياس يايسله، ويستقبل الخميس نيوم الصاعد على ملعب الإنماء بجدة ويدخل المباراة بمعنويات عالية، بعد تتويجه بالكأس السوبر السبت على حساب النصر.

عزز صفوفه بالفرنسي إنزو ميّو واحتفظ بالمدافع البرازيلي الدولي روجر إيبانيز، الحارس السنغالي إدوار مندي، الإنجليزي إيفان توني وصيف هدافي الموسم الماضي ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه.

قال يايسله عشية المباراة «لا أرغب في الحديث عن التعاقدات حالياً، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل إغلاق الانتقالات الصيفية».

أما نيوم بطل الدرجة الثانية، فتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه وضم بشكل نهائي الجزائري سعيد بن رحمة والهداف الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت.

قال غالتييه «وُلد نيوم كبيرا وسيكون له شأن في المستقبل القريب ونطمح إلى أن نكون ضمن أفضل ستة أندية في الدوري».

تابع المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي «أصبح الدوري السعودي في آخر موسمين من أقوى الدوريات لتواجد اللاعبين العالميين، وأنا متابع له منذ أن كنت مدربا للدحيل القطري».



رونالدو يلهث وراء لقب محلي



وبعد خسارته السوبر بركلات الترجيح، لا يزال رونالدو يبحث عن لقبه المحلي الأول مع النصر منذ انضمامه أواخر 2022 وتسجيله 74 هدفاً في الدوري في 77 مباراة من بين 939 هدفاً في مسيرته الاحترافية الزاخرة.

يستهل مشواره بمواجهة صعبة على أرض التعاون ثامن الموسم الماضي والذي لم يخسر أمام «العالمي»، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ضم النصر المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس وأقام معسكرا في النمسا ثم البرتغال وإسبانيا، قبل خوض السوبر في هونج كونج.

وإلى رونالدو (40 عاماً) أفضل لاعب في العالم خمس مرات وهداف الدوري في آخر نسختين والسنغالي ساديو مانيه، عزز النصر هجومه بالبرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كينجسلي كومان وضم المدافع الإسباني إينييجو مارتينيس.