28 أغسطس 2025 02:26

 نجاحات الإمارات في تمكين المرأة، حصاد استراتيجيات وطنية، جعلت من الاستثمار في قدرات بنات الوطن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها ثمرة تخطيط يستند إلى قيم أساسية في بناء المجتمع، من بينها المساواة وتكافؤ الفرص، فدعم المرأة تقليدٌ راسخ في ثقافتنا، ومتجذّر في قيمنا، لأنها رمز العطاء، وإلى جانب تميزها في أداء رسالتها الأساسية والوطنية في تربية الأجيال، وتعزيز تماسك المجتمع، تسهم بجد واجتهاد في مسيرة الوطن الذي يتطلع دائماً للمستقبل. 
 وبدعم من القيادة الرشيدة، أصبحت الإماراتية وزيرة، ورائدة فضاء، وعضوة بالمجلس الوطني، وسفيرة، وقاضية، وحقوقية، وتقود بكفاءة عالية الأعمال، وتبدع في مجالات، منها الاقتصاد، والتكنولوجيا، والدبلوماسية، وتسهم بأفكارها ووجهات نظرها في صياغة القرارات ورؤى المستقبل، من أجل غد أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.
 أهم ما يميز ابنة الإمارات التي نحتفي بيومها اليوم، ونستحضر جميعاً إنجازاتها، ونحفِّزها لتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة الوطن والمجتمع، أنها على قدر المسؤولية، ونجحت في استثمار البيئة الداعمة لتمكينها، والرؤى الاستشرافية التي مكّنَتها من إثبات ذاتها، والمنظومة الوطنية التي آمَنت بقدراتها وإمكاناتها، وفتحت لها الأبواب للإبداع، فأصبحت شريكاً فاعلاً في المسيرة التنموية للوطن.

