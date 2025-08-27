ميرتس وماكرون وتوسك يدعمون انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي

أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك دعماً واضحاً للحكومة الموالية لأوروبا في جمهورية مولدوفا عبر زيارة مشتركة قاموا بها للعاصمة المولودفية كيشيناو اليوم الأربعاء.

واستقبلت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو الضيوف الثلاثة من الاتحاد الأوروبي في الزيارة التي تحمل طابعا رمزيا كبيرا.

وقال المستشار ميرتس: "باب الاتحاد الأوروبي مفتوح"، مضيفا: "أنتم مرحب بكم من أعماق قلوبنا في الاتحاد الأوروبي".

وأكد زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أن مولدوفا جزء من أوروبا جغرافياً وتاريخياً، مشيدا بالإصلاحات "الحاسمة والناجحة" التي أطلقتها مولودوفا بالفعل على طريق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.



