الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية محطة فخر واعتزاز

راشد بن صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية محطة فخر واعتزاز
28 أغسطس 2025 01:03

الشارقة (وام)
قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن يوم المرأة الإماراتية يجسد محطة فخر واعتزاز بما حققته المرأة من إنجازات نوعية أسهمت في بناء وطن مزدهر وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.وأكد أن المرأة الإماراتية برهنت بفضل عزيمتها الاستثنائية وإرادتها القوية، على قدرتها على مواجهة التحديات وصناعة الفارق لتصبح اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا اليوم يأتي تقديراً للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية، ووفّرت لها كل الفرص الممكنة لتؤكد حضورها المتميز في ميادين العلم والاقتصاد والإدارة وغيرها حتى غدت نموذجاً ملهماً للنجاح والريادة.
وأوضح أنه في دائرة المالية المركزية بالشارقة نؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية حيث أسهمت الكوادر النسائية بجهودها وإبداعاتها في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، ودعم خطط التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المالي لتقدم نموذجًا يحتذى به في التميز والعطاء والإبداع.

