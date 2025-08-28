الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
وثيقة للمستقبل

وثيقة للمستقبل
29 أغسطس 2025 00:01

رؤية «أم الإمارات 50:50» وثيقة تاريخية، تؤكد أن دولتنا تواصل مسيرتها الريادية في صياغة مستقبل المرأة عالمياً، من خلال دعم الابتكار وتمكين القياديات، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز مكانة المواطنات على المستويين الوطني والدولي.
الرؤية التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين ابنة الإمارات، وتعزيز دورها الريادي خلال الـ 50 عاماً المقبلة، تؤسس لمستقبل مشرق للمرأة الإماراتية، وتفتح أمامها أبواباً أوسع للعطاء، خاصة أنها تستند إلى دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي تقدر دور المرأة ورسالتها، وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن.
مرتكزات الرؤية التي تقوم على الأسرة والهوية الوطنية، تعكس التزاماً واضحاً من الدولة بتعزيز جودة حياة المرأة، على مدى العقود المقبلة وحتى 2075، كما أن مستهدفاتها تجعل منها منظومة استراتيجية شاملة، تُرسِّخ نهجاً وطنياً متجدداً في تمكين المرأة، وتضع الإمارات في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة، لأنها لا تقتصر على تعزيز دور المرأة محلياً، بل تمتد لتُسهم في صياغة التوجهات العالمية.

