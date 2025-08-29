السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تشاد تتسلم مساعدات إماراتية طبية للتصدي لتفشي الكوليرا

مساعدات إماراتية طبية إلى تشاد للتصدي لتفشي الكوليرا
29 أغسطس 2025 22:14

استلمت حكومة جمهورية تشاد الصديقة 30 طناً من المساعدات الإماراتية الطبية والأدوية العاجلة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، حيث تم تسليم هذه المساعدات في مطار أنجمينا الدولي بحضور معالي السيدة زهراء محمد عيسى، وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، وعدد من المسؤولين الإماراتيين والتشاديين.
في هذا الإطار، أعربت معالي السيدة زهراء محمد عيسى، عن شكر وامتنان حكومة بلادها لدولة الإمارات قيادةً وحكومةَ وشعباً على دورها العالمي الرائد لتمكين القطاع الصحي في تشاد، مؤكدةً أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى ستعمل على تعزيز جهود الفرق الطبية الحكومية في مكافحة تفشي وباء الكوليرا، إذ يشكل انتشار هذا الوباء مصدر قلق دائم للشعب التشادي في مختلف أنحاء البلاد.
وأشارت معاليها إلى أن المساعدات الإماراتية تُجسد أسمى قيم التآزر والتضامن والأخوة والتعاون بين البلدين الصديقين، وتترجم السعي المشترك لاتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشار الوباء بين مختلف أفراد المجتمع التشادي لضمان التعافي المبكر، منوهةً إلى حرص الحكومة التشادية على توزيع هذه المساعدات بكل شفافية بين مختلف المناطق لضمان توفير الرعاية العلاجية اللازمة والكافية لجميع المرضى من مختلف الفئات العمرية.
بدوره، أكد راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، على أن المساعدات الإماراتية الطبية العاجلة إلى جمهورية تشاد الصديقة تأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتعكس الدور الإماراتي الإنساني الرائد في التصدي لمختلف الأمراض والأوبئة في قارة أفريقيا لاسيما وباء الكوليرا الذي حذرت منه مؤخراً منظمة الصحة العالمية في عدة دول أفريقية من بينها تشاد، منوهاً إلى أن مثل هذه المساعدات العاجلة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات الثابت نحو التصدي لانتشار مثل هذه الأوبئة من جهة، وتكثيف الجهود الدولية المشتركة بتوفير العلاجات اللازمة والوقائية أينما كانت من جهة أخرى. 

