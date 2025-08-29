السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله

حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله
29 أغسطس 2025 22:30

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفه الصباح.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

المصدر: وام
حكام الإمارات
برقيات تعزية
مشعل الأحمد الجابر الصباح
