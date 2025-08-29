التزام الإمارات وقيادتها الرشيدة بدعم سكان غزة، وتأمين أهم مقومات الحياة لهم، يتجسد في مبادرات عدة تستهدف توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع براً وجواً وبحراً، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان تدفّقها بشكل آمن ومستدام ومن دون عوائق لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وانطلاقاً من المبادئ الإنسانية، وإدراكاً للحاجة الملحّة الهادفة إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، وتماشياً مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية الراسخة، واصلت الدولة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر تشغيل أضخم مشروع لنقل المياه من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى مناطق جنوب قطاع غزة بشكل رسمي، بإنتاجية تصل إلى مليوني جالون يومياً.

المشروع الضخم، الذي يستفيد منه أكثر من مليون فلسطيني، تزامن مع إعلان الإمارات وجمهورية قبرص عن إطلاق مبادرة مشتركة لتقديم مساعدات إنسانية منقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين، عبر جميع المسارات المتاحة والممكنة، بما فيها الممر البحري الإضافي «أمالثيا» الممتد من قبرص إلى غزة، والذي بدأ تشغيله في مارس 2024.

مثل هذه المبادرات وغيرها تُبرز الدور الريادي للإمارات في مجالات العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.