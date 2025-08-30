الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فليك يأمل في بقاء فيرمين لوبيز برغم اهتمام تشيلسي

فليك يأمل في بقاء فيرمين لوبيز برغم اهتمام تشيلسي
30 أغسطس 2025 18:04

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يضم جارناتشو لمدة 7 سنوات
ماريسكا يتغنى بـ «نصف مباراة» لتشيلسي!


يأمل مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الألماني هانزي فليك في بقاء مهاجمه فيرمين لوبيز في النادي الكاتالوني، على الرغم من ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكن من دون أن يكون واثقاً من حصول ذلك.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن ابن الـ 22 عاماً يفكر في إمكانية الرحيل عن عملاق كاتالونيا، حيث تدرج قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2023-2024.
وأكد فليك أن لوبيز هو جزء مهم من الفريق ومن ضمن رهاناته للدفاع عن لقبه بطلاً للدوري والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015.
قال فليك خلال مؤتمر صحفي عقده، عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو، الأحد، في المرحلة الثالثة: «تحدثت معه، وأنا مقتنع بأنه سيبقى، ولكن في النهاية لا أعرف ما سيحدث، لذا علينا الانتظار، سأكون سعيداً عندما تقفل سوق الانتقالات».
وأضاف: «قلت له رأيي، ولكن هذا الأمر يبقى بيني وبينه، في بعض الأحيان يملك اللاعبون وجهات نظر مختلفة، كما يحيط بهم العديد من الناس، يعرفون ربما أكثر مما نعرف».
وتابع: «في النهاية هي تجارة، عليّ التركيز على فريقي، وأنا سعيد جداً لأن فيرمين يلعب لبرشلونة».
وأردف: «هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، وقد أظهر ذلك في الموسم الماضي، أسلوبه مختلف عن باقي اللاعبين وبإمكانه مساعدتنا كثيراً».
سجل لوبيز 8 أهداف في 46 مباراة الموسم الماضي، وأسهم في تحقيق برشلونة ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانزي فليك
تشيلسي
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©