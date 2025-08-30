فليك يأمل في بقاء فيرمين لوبيز برغم اهتمام تشيلسي



برشلونة (أ ف ب)



يأمل مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الألماني هانزي فليك في بقاء مهاجمه فيرمين لوبيز في النادي الكاتالوني، على الرغم من ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكن من دون أن يكون واثقاً من حصول ذلك.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ابن الـ 22 عاماً يفكر في إمكانية الرحيل عن عملاق كاتالونيا، حيث تدرج قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2023-2024.

وأكد فليك أن لوبيز هو جزء مهم من الفريق ومن ضمن رهاناته للدفاع عن لقبه بطلاً للدوري والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015.

قال فليك خلال مؤتمر صحفي عقده، عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو، الأحد، في المرحلة الثالثة: «تحدثت معه، وأنا مقتنع بأنه سيبقى، ولكن في النهاية لا أعرف ما سيحدث، لذا علينا الانتظار، سأكون سعيداً عندما تقفل سوق الانتقالات».

وأضاف: «قلت له رأيي، ولكن هذا الأمر يبقى بيني وبينه، في بعض الأحيان يملك اللاعبون وجهات نظر مختلفة، كما يحيط بهم العديد من الناس، يعرفون ربما أكثر مما نعرف».

وتابع: «في النهاية هي تجارة، عليّ التركيز على فريقي، وأنا سعيد جداً لأن فيرمين يلعب لبرشلونة».

وأردف: «هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، وقد أظهر ذلك في الموسم الماضي، أسلوبه مختلف عن باقي اللاعبين وبإمكانه مساعدتنا كثيراً».

سجل لوبيز 8 أهداف في 46 مباراة الموسم الماضي، وأسهم في تحقيق برشلونة ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.