تراثنا هويتنا

النسخة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تعكس قيمة ومكانة الحدث الذي بدأت مسيرته عام 2003، كأحد أبرز الفعاليات التراثية والثقافية على مستوى المنطقة والعالم، ليواصل - بدعم من القيادة - ترسيخ مكانته منارة عالمية للتراث والابتكار والاستدامة، عبر استقطاب مئات الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وعشاق التراث من أنحاء العالم.

تجربة ثقافية فريدة تجمع الماضي بالحاضر، يعيشها زوار المعرض الذي يستعيد إرث الآباء والأجداد في الفروسية والصيد، ويترجم عبر أنشطة متنوعة تغطي 15 قطاعاً متخصصاً، ومجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة، منها الفروسية، والصقارة، والرماية، والتخييم، والسياحة البيئية، التزام دولتنا بحماية البيئة والحياة الفطرية.

المعرض يُقدّم لزواره هذا العام، أكبر وأضخم نسخة في تاريخه، بمشاركة نخبة من الخبراء والعارضين من داخل المنطقة وخارجها، وشركات وعلامات تجارية مرموقة في الأسواق المحلية والعالمية، حاملاً رسالة إماراتية إلى العالم، بأننا أمة تعرف كيف تصون تراثها وتورثه للأجيال بروح عصرية تحفظ هويتنا وتبرز قيمنا.