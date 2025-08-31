«توفيق» يُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الجواد «توفيق» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن محطته الروسية العاشرة، التي أقيمت في مضمار كازان الرملي الدولي للفروسية، وذلك في إطار سباقات النسخة الثانية والثلاثين للكأس الغالية.

وجرى سباق المحطة الروسية وسط حضور جماهيري غفير بلغ 20 ألف متفرج، ضمن فعاليات المهرجان الخامس والثلاثين لليوم الوطني لجمهورية تتارستان، والذي تخلله تنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي، في أجواء متميزة عكست تراث وثقافة وفنون تتارستان واحتفالاتها الوطنية.

وواصلت سباقات كأس رئيس الدولة تسجيل نجاحات جديدة ومهمة في مضامير روسيا، لترسخ مكانتها المرموقة وحضورها القوي على ساحة السباقات العالمية الكبرى، بعد جولاتها العربية والأوروبية والأميركية التي لاقت صدى واسعاً بوصفها إحدى أعرق السباقات الكلاسيكية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيول في مختلف دول العالم.

ونجح الجواد «توفيق» (جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس)، العائدة ملكيته إلى دي. إيه. تشاكوتا، بإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، في حسم الصدارة واللقب بفارق أجزاء من الثانية لم يتجاوز 0.05 عن صاحب المركز الثاني فوسخود تيرسك (هايف الخالدية - فيريكا بنت كاميلوت)، فيما جاء ثالثاً ميدني ماكسيموس (ماكسيموس دي أليب - مينوركا بنت مونجرانت).



وأقيم السباق ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً من نخبة مرابط الخيل العربية في روسيا، وبلغت جوائزه المالية 100 ألف دولار، وظل السباق منذ بدايته حتى المنعطف الأخير، محتفظاً بطابع تكتيكي، قبل أن ينطلق «توفيق» بقوة، ليدخل في مطاردة مثيرة مع «فوسخود تيرسك»، حتى خط النهاية الذي شهد منافسة شرسة بينهما، ليحسم «توفيق» اللقب بتوقيت 02:04:89 دقيقة وبفارق أجزاء من الثانية، مؤكداً قيمة السباق التنافسية وقوة مستواه، في ظل تقارب الفوارق الزمنية بين المراكز الأولى، ما يجعله أحد أبرز السباقات التي يترقبها الملاك والمربون كل عام.

شهد السباق وتوّج الفائزين كل من أحمد الشحي وإبراهيم البلوشي، ممثلي سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك بحضور المالك والمدرب والفارس، إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

وقال سعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة للكأس الغالية: «نفخر بنجاحات محطة كازان والأصداء الواسعة التي سجلتها المحطة الروسية العاشرة، ونهنئ الأبطال الفائزين، وشهد السباق حضوراً جماهيرياً متميزاً، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقاتنا لعام 2025، حيث قدمت محطة كازان صورة تنظيمية رائعة وأسهمت في مضاعفة النجاحات المبهرة».

وأضاف: «الكأس الغالية تواصل حضورها المتميز في مد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم، ونحن فخورون بما يحققه هذا الحدث من نجاحات متواصلة وتفاعل جماهيري يعكس قيمته ومكانته في المضامير العالمية».