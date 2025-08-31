أكاديمية هوكي الجليد تبدأ التدريبات في أبوظبي والعين



أبوظبي (الاتحاد)



يعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية عن انطلاق موسم 2025-2026، اليوم، من خلال بدء تدريبات أكاديميات هوكي الجليد، أكاديمية ستورمز لهوكي الجليد، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وأكاديمية ذيبز لهوكي الجليد في صالة «هيلي» للتزلج بمدينة العين، ضمن خططه الرامية إلى تعزيز حضور رياضات الجليد، وتطوير المواهب الوطنية، في مختلف الفئات العمرية.

وتستهدف أكاديميات هوكي الجليد في موسمها الجديد، تطوير مهارات اللاعبين والارتقاء بلياقتهم البدنية، عبر برامج تدريبية شاملة، تغطي مختلف المراحل السنية للبنين والبنات، في فئات تحت 9 و12 و15 و18 سنة، كما تقدم الأكاديمية برامج متخصصة لتعليم أساسيات هوكي الجليد للفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة، وتشمل أبناء المواطنين والمقيمين، بما يعزز انتشار اللعبة ويُسهم في اكتشاف المواهب مبكراً.



وقال حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، إن انطلاق تدريبات أكاديميات هوكي الجليد، يأتي في إطار التزام النادي المتواصل بدعم الألعاب الشتوية، وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات العمرية، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تُعنى بتأهيل جيل جديد من المواهب الوطنية القادرة على تمثيل الإمارة والدولة في المحافل الرياضية.

وأشاد الشرياني بالدعم المستمر من مجلس أبوظبي الرياضي، وبدوره الفاعل في تطوير الخطط الرياضية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، مؤكداً أن الموسم الماضي شهد تحقيق عدد من المستهدفات المهمة بالتعاون مع المجلس، أبرزها الترويج للألعاب الشتوية في المدارس الحكومية، واستقطاب مواهب واعدة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية، مشيراً إلى حرص النادي على ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال الرياضة.

وأوضح يحيى محمد الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن النادي باشر عقب انتهاء مرحلة التسجيل الإلكتروني، التي انطلقت في 15 يونيو الماضي، وشهدت إقبالاً كبيراً من اللاعبين، بتوزيع المنتسبين على فرق المراحل السنية، وفق الفئة العمرية والتقييم الفني، إلى جانب تسليمهم الزي والمعدات الرياضية الخاصة بهم.

وأكد الجنيبي أن النادي أعد برامج تدريبية منتظمة في أبوظبي والعين، تقام في الفترة المسائية بمعدل يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، وتمتد الحصة الواحدة إلى ساعة كاملة داخل حلبة الثلج، وتهدف إلى تطوير اللياقة البدنية والمهارات الفنية للاعبين، تحت إشراف مدربين مختصين، ووفق معايير الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

ويُشكّل «دوري أبوظبي لهوكي الجليد للناشئين»، إحدى الركائز الأساسية في برامج الأكاديميات لتطوير اللاعبين، حيث تنطلق منافساته 15 أكتوبر المقبل، وتستمر إلى 15 مايو 2026، بمشاركة واسعة من فرق المراحل السنية لأندية وأكاديميات هوكي الجليد في أبوظبي والعين ودبي.

ويُعد الدوري منصة مثالية لصقل مهارات اللاعبين وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية، ضمن أجواء تنافسية مشوّقة تسهم في تعزيز روح الفريق والانضباط، وتتيح للناشئين تطبيق ما تعلموه خلال التدريبات في بيئة تحاكي البطولات الرسمية.

كما يحظى الدوري بمتابعة جماهيرية من أولياء الأمور ومحبي اللعبة، ما يسهم في تحفيز اللاعبين وترسيخ حضور رياضة هوكي الجليد بين فئات المجتمع.

وإلى جانب الجانب الرياضي، تولي الأكاديميات اهتماماً كبيراً بدورها المجتمعي، من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية والمناسبات العامة، ونشر ثقافة الألعاب الشتوية بين مختلف شرائح المجتمع، كما تحرص على ترسيخ قيم التعايش والتسامح، من خلال بيئة تدريبية تضم لاعبين من جنسيات متعددة، ما يعكس روح الانفتاح والتنوع التي تتميز بها دولة الإمارات، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة بوصفها وسيلة لبناء الشخصية وغرس الانضباط وروح الفريق لدى النشء.