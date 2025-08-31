«قمة سلبية» بين رينجرز وسلتيك



جلاسجو (د ب أ)



خيم التعادل السلبي على مواجهة رينجرز وضيفه سلتيك، في ديربي جلاسجو بقمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

ولم يستغل كلا الفريقين الفرص السانحة لترجمتها إلى أهداف طوال 90 دقيقة، كما ألغى الحكم هدفاً لرينجرز سجله جون سوتار في الدقيقة 34، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وجاء التعادل السلبي بين الفريقين بعد خروجهما من المرحلة المؤهلة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خرج سلتيك بضربات الترجيح على يد كايرات ألماتي الكازاخي، فيما خسر رينجرز ذهاباً وإياباً أمام كلوب بروج البلجيكي.

ولم يحقق رينجرز أي فوز ببطولة الدوري الأسكتلندي بعد تعادله في أربع مباريات ليحتل المركز السادس، فيما رفع سلتيك رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن هارتس صاحب المركز الثاني.