الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإمارات تترأس اجتماعات مجلس الجامعة العربية غدا

علم الإمارات
31 أغسطس 2025 19:28

 تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعات الدورة العادية رقم 164 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي ستعقد غدًا الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
ستركز الاجتماعات على بحث جملة من القضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب مناقشة خطط إعادة الإعمار وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
كما تتناول الاجتماعات مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي وحماية المصالح الاستراتيجية المشتركة.
من المنتظر أن تبحث الاجتماعات ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تمهيدًا لرفع التوصيات والقرارات إلى الاجتماع الوزاري لاعتمادها ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

المصدر: وام
الإمارات
مجلس الجامعة العربية
