صناعة وطنية

الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
31 أغسطس 2025 00:15

مميزات عدة ينفرد بها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية، من أهمها الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الإماراتية المشاركة، والتي وصل عددها إلى 552 شركة تتنوع اهتماماتها وخدماتها بين مجالات الصقارة والخيل وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد ولوازم الرحلات البرية والبحرية، حيث يواصل المعرض رسالته الوطنية في دعم قطاع خاص وطني ينهض بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات وبنادق الصيد.
المعرض الذي يستقطب زوّاراً مُهتمّين وشغوفين يتمتعون بقوة شرائية عالية يشكّل مساحة حيوية لدعم رواد الأعمال المواطنين والشركات الوطنية الناشئة التي تسعى لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة مرتبطة بالقطاع، كما يُوفّر فرصة فريدة للشركات والعلامات التجارية، المحلية والإقليمية والدولية، للمُشاركة والتواجد ومُقابلة الشركاء والعملاء المُحتملين وجهاً لوجه.
ومن بين آلاف العلامات التجارية التي يستضيفها المعرض، الذي يفسح المجال لبناء علاقات تجارية قوية، يمنح العلامات التجارية المحلية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث يتنافس مُصمّموها ومُصنّعوها مع كبرى الشركات العالمية لتقديم أفضل ما لديهم من مُنتجات، وعقد الشراكات، وعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعة الإماراتية في قطاعات الصيد والفروسية.

