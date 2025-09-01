برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا



بروكسل (وام)



اختتمت مساء أمس، منافسات الجولة السادسة من النسخة الثانية، لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، بمزرعة أزيلهوف بمنطقة لير في مملكة بلجيكا، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وشهد حفل الختام وشارك في تتويج الفائزين، عيضة طالب المنهالي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة، وعضو لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وتُعد جولة بلجيكا المحطة الثانية للبطولة في القارة الأوروبية، والتي ستشمل أيضاً جولة ثالثة تُقام في إيطاليا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب البيان الصادر عن جمعية الإمارات للخيول العربية، فقد شهدت البطولة مشاركة 42 خيلاً تعود لـ33 مالكاً، وتضمّنت الأشواط التأهيلية لفئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، وعمر سنتين وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية لتلك الفئات.

وأسفرت منافسات جولة بلجيكا عن فوز «في دي بي داليا» لمربط في دي بي، باللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، وحصدت «ثريا أبال» لكونراد ديتيلور، لقب بطولة المهرات، فيما نالت «دي إيه أميرة» لمربط دايموند، اللقب الذهبي للأفراس.

وتصدر «إيه جيه جي أليكساندر» لمربط إيه جيه جي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وذهب لقب بطولة الأمهار إلى «مشيخ الزعبي» لبرنارد فان دي بوتي، فيما توشح «سيدارتا إيه إس» لمربط بودينز - ي دي هايس نالتالي.

وحظيت جولة بلجيكا بأهمية خاصة كونها تُقام في مركز أزيلهوف العريق في مدينة ليير، الذي يُعد من أبرز الوجهات الأوروبية لفعاليات الفروسية، حيث يستضيف بطولات دولية رفيعة، ويضم المركز ساحات واسعة داخلية وخارجية، ومرافق تدريب وتجهيز متكاملة.

وتتضمن النسخة الثانية من الكأس العالمي، 10 جولات تقام في جميع قارات العالم، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، وأسهمت في تعزيز الحضور العالمي للخيل العربية وإبراز مكانتها.

ويُعد كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، مبادرة رائدة على الساحة الدولية، تهدف إلى دعم وتشجيع الملاك والمربين، وتعزيز مكانة الخيل العربية، بما يجسّد التزام دولة الإمارات بمواصلة رعاية هذا النشاط التراثي، والتأكيد على دوره في صون الإرث الثقافي العربي العريق.

وكانت أستراليا استضافت الجولة الأولى من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، أعقبتها مملكة البحرين التي احتضنت الجولة الثانية 1 و2 مايو، ثم المملكة المغربية التي نظمت الجولة الثالثة من 9 إلى 11 مايو 2025، فيما أقيمت الجولة الرابعة في مدينة تشينجداو الصينية خلال يوليو الماضي، والجولة الخامسة في العاصمة البولندية وارسو في أغسطس الجاري.