«الرجبي» يشارك في بطولة آسيا للسباعيات



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبا الرجال والسيدات في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، في هانجتشو بالصين 20 و21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخباً لكل فئة.

وتُقام المباريات على ملاعب دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الصين عام 2023، على أن تُستكمل السلسلة بالمرحلة الثانية في العاصمة السيريلانكية كولومبو 18 و19 أكتوبر المقبل.

ويستعد منتخب الرجال لفترة تحضيرية مكثفة تشمل تدريبات فنية ولياقة بدنية، إلى جانب مباريات ودية مع فرق شاهين وأندية من دوري الدرجة الممتازة، تحت قيادة المدرب أبولو بيرليني، وشمل الاستدعاء عدداً من لاعبي منتخب الشباب مثل سلطان أهلي، وخليفة المرزوقي، لتعزيز صفوف المنتخب، فيما أنهى منتخب السيدات معسكره التدريبي في العين الذي استمر 3 أيام، تحت إشراف المدربة فيلادلفيا أورلاندو، استعداداً للمشاركة في البطولة.