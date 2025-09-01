الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا متفائل رغم البداية السيئة لمانشستر سيتي في «البريميرليج»

جوارديولا متفائل رغم البداية السيئة لمانشستر سيتي في «البريميرليج»
1 سبتمبر 2025 18:42

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد
نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد


قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن عملية إعادة بناء فريقه والتي تكلفت 320 مليون جنيه إسترليني (432 مليون دولار) ستنجح رغم البداية السيئة للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر سيتي بدأ موسم 2026-2025 بهزيمتين من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن.
وأنهى فريق جوارديولا الموسم الماضي بفارق 13 نقطة خلف البطل ليفربول، وهو الآن يبتعد بفارق ست نقاط خلفهم بعد الهزيمة أمام برايتون 1-2 بعد الهزيمة في الجولة الثانية أمام توتنهام صفر- 2، ورغم النتائج السلبية التي حققها الفريق، يشعر المدرب الإسباني بالتفاؤل ببعض الجوانب في أداء فريقه، ويشعر بوجود علامات على التحسن. وقال جوارديولا، الذي سيواجه مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة التوقف الدولي: «تغيرنا كثيراً عن الموسم الماضي والحالي».
وأضاف: «لكن لدينا قاعدة أصيلة ولا تزال جيدة حتى الآن واللاعبون الجدد رائعون أيضاً».
وتابع جوارديولا: «الأمر يتعلق بالانطلاق مجددا وإيجاد الطريقة للفوز بالمباريات وهذا سيحدث».
وأوضح: «الآن لدينا فارق ست نقاط وعلينا مواصلة المشوار».
وقال: «لديّ شعور جيد تجاه الكثير من الأشياء، أشعر بأننا أصبحنا أكثر نشاطاً ونعيش فترة جيدة مقارنة بما حدث الموسم الماضي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©