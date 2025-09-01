الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
استجابة إنسانية

استجابة إنسانية
2 سبتمبر 2025 00:01

استجابة إماراتية إنسانية عاجلة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم جهود البحث والإنقاذ ومساندة المتأثرين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان، في خطوة تجسد أسمى صور التضامن مع المتضررين من الكارثة، وتعكس نهج القيادة الرشيدة في الوقوف إلى جانب الشعوب المتأثرة من الكوارث والأزمات.
الاستجابة الإماراتية تميزت بشموليتها لضمان تقديم أفضل أوجه المساعدة الإنسانية، حيث يتوجَّه فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، الذي عُرِف بحرفيته ومهارته ودوره المهم على المستوى الدولي، إلى المناطق التي ضربها الزلزال في أفغانستان؛ ليقوم بإنقاذ الأرواح، وإغاثة المنكوبين، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة تضم مواد إغاثية أساسية تشمل الغذاء، والمستلزمات الطبية، وخيم الإيواء، ودعم الجرحى والمصابين، للتخفيف من آثار الكارثة.
بصمة خير إماراتية جديدة، ضمن مهام فريق البحث والإنقاذ الإنسانية التي نفذها في عدد كبير من دول العالم الشقيقة والصديقة، تؤكد أن الإمارات في صدارة دول العالم استجابة لمثل هذه الكوارث والأزمات لاحتواء تداعياتها على المتضررين بأسرع وقت ممكن، ودعم جهود الدول المبذولة في مجال البحث والإنقاذ، ومد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من دورها الإنساني الريادي إقليمياً ودولياً.

